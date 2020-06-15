跟經國號比一比 解密「勇鷹」檢驗蔡英文首張國防支票
空軍新一代高級教練機「勇鷹」原型機，上周三6月10日在台中清泉崗機場試飛。按照航空界凡事一步一步來慣例，這架編號11001原型機，起飛後，沒有收起落架，在空中停留16分鐘後降落。對中華民國航空產業來說，上一次自製機種原型試飛，是1988年的經國號戰機，中間相隔32年，意義重大。
距經國號試飛隔32年 府方打破採訪慣例
作為國防自主政策的第一張支票，蔡英文總統對勇鷹試飛當然重視。消息指出，蔡總統下周一前往漢翔，視導勇鷹原型機試飛，慰勉研發人員辛勞。但是這次改由總統府發採訪通知，由各媒體採訪總統府記者前往，打破幾十年以來軍事線記者採訪報導的慣例。
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