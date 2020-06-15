兩岸開戰美國必救台灣？川普一句話戳破獨派幻想

聯合報 / 記者程嘉文賴昭穎
美國總統川普13日赴西點軍校出席畢業典禮，並接受學生敬禮。 法新社
美國總統川普13日赴西點軍校出席畢業典禮，並接受學生敬禮。 法新社

美國總統川普表示，美國正在終止無窮盡的戰爭的年代，而是重新將重點明確放在保衛美國的核心利益上；美軍的職責不是去解決很多人從未聽過的遙遠地方的歷史衝突，「我們不是世界警察」。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正指出，川普政府雖然提升與台灣的合作，但美國對台的安全承諾，從來就不包括出兵助戰在內；如果認為兩岸開戰，美國就會救台灣，絕非事實。

川普13日出席西點軍校畢業典禮並發表演說，他除了宣揚任內建立太空軍、摧毀恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）、擊斃ISIS領袖巴格達迪和伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼等政績，在感謝軍人付出時不忘提及新冠肺炎，因為軍人們挺身而出，幫忙對抗「來自一個叫中國的遙遠地方傳到我們海岸的新病毒」這個看不見的敵人；而美國將消滅這個病毒，根絕這場瘟疫。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

川普 美軍 西點軍校 美中關係 新冠肺炎

相關新聞

兩岸開戰美國必救台灣？川普一句話戳破獨派幻想

美國總統川普表示，美國正在終止無窮盡的戰爭的年代，而是重新將重點明確放在保衛美國的核心利益上；美軍的職責不是去解決很多人...

【每周精摘】中共軍機頻擾西南空域 真正目的是？

上周二（6月9日）國防部發布新聞稿表示，中共Su-30戰鬥機多架次，短暫進入台灣西南空域。國防部也強調，我方全程掌握對方動態，除廣播告警外，並以空中偵巡戰機積極驅離應處。三天後，6月12日國防部再度宣布，中共1架運8型機，進入台灣西南空域。

無學歷的唐鳳 勉畢業生「建構出自己的星座」

又到了學生畢業季，日前有網友在PTT推文，希望行政院政務委員唐鳳可以錄畢業影片勉勵大家，唐鳳因此錄製「給畢業生的一段話」，分成一般版與高教版，並公布在網路上...

北京爆疫情的新發地市場在哪 為何「天子」急跳腳？

號稱「天子腳下」的中國大陸首都北京，連日爆發多起本土病例，引發關注，連北京市委書記蔡奇都親上火線召開主持防疫會議，坦言北京「進入非常時期」，可見疫情之嚴峻。這波疫情爆發地「北京新發地農產品批發市場」位於北京市豐台區，南四環至南五環間，距離北京天安門廣場約20公里距離。各界好奇，「新發地」究竟是個什麼「地」？為何它對北京，甚至整個中國大陸都如此重要？

國民黨藉港國安法反守為攻 黨內坦言：仍陷兩難

香港國安法掀起的波瀾餘波盪漾，國民黨藉蔡英文總統「停止港澳條例全部或部分適用」的表態反守為攻，先批民進黨「切割」，接著又提出港澳條例第18條的修法。不過，擺盪在傳統支持者和台灣主流民意間，國民黨也面臨兩難局面。黨內坦言，確實在許多政策的表態上仍必須凝聚共識，目前抓住的大方向，就是「支持人權與民主」和「不當煞車皮」兩大重點。

美逼我百億買舊飛彈 中科院基層氣炸 軍購預算也爆炸

國防部日前在立法院首度證實將推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」（CDCM/Coastal Defense Cruise Missile），初估有百枚以上的需求，雖然目前還在詢價階段，但包括發射車系統與後勤，預算需求最少在百億元以上。我國軍購近年來負擔日益沉重，有眾多「百億軍購」正在執行中，海軍這筆魚叉採購，無異讓國防部預算的健全性雪上加霜！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。