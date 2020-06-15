兩岸開戰美國必救台灣？川普一句話戳破獨派幻想
美國總統川普表示，美國正在終止無窮盡的戰爭的年代，而是重新將重點明確放在保衛美國的核心利益上；美軍的職責不是去解決很多人從未聽過的遙遠地方的歷史衝突，「我們不是世界警察」。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正指出，川普政府雖然提升與台灣的合作，但美國對台的安全承諾，從來就不包括出兵助戰在內；如果認為兩岸開戰，美國就會救台灣，絕非事實。
川普13日出席西點軍校畢業典禮並發表演說，他除了宣揚任內建立太空軍、摧毀恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）、擊斃ISIS領袖巴格達迪和伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼等政績，在感謝軍人付出時不忘提及新冠肺炎，因為軍人們挺身而出，幫忙對抗「來自一個叫中國的遙遠地方傳到我們海岸的新病毒」這個看不見的敵人；而美國將消滅這個病毒，根絕這場瘟疫。
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