中國「航母」現身陽朔？桂林人看著看著就哭了
中國大陸廣西桂林，6月10日失而復得的，是「桂林山水甲天」，但另一奇稱「桂林洪水甲天下」，卻得而復失。引來桂林新奇稱的，是漓江大水，陽朔全淹。隨著主要雨帶的北移東進，逾百江河泛濫，中國大陸9省拉響洪災警報。繼疫情猖獗、經濟下沉之後，中國勢必要抵抗庚子年的第三波巨浪。
巨魚在家門口游…陽朔山水全泡水裡
本月6日開始，桂林全境暴雨成災，洪水泡城，其中陽朔縣水情最險。過去說「桂林山水甲天下」，後面還有一句「陽朔山水甲桂林」。6日開始，陽朔遭遇有氣象記錄以來首次特大暴雨，最大降雨量達272毫米 。陽朔縣河水水位上漲，縣城大面積內澇，當地朋友說，這幾天都沒有了陽朔山水，因為連城帶山基本上都泡到了水裡。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言