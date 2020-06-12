【失落世代4】救救失落世代 青年無屋有解嗎？

少子化下，私校退場潮大爆發。近3年有9所私立高中職停招或停辦，且多是開辦五十多年的老校，其中令人震撼的是嘉義縣學生人數最多的職校協志工商，去年也宣布停招3年。協志工商校長蔡英仁透露，從宣布停招到現在，已有超過10所私校校長向他請益如何停招或轉型，「這些學校都還沒有浮上檯面」。

2020-06-12 12:22