【失落世代4】救救失落世代 青年無屋有解嗎？

聯合報 / 記者何定照
1978至1993年出生的失落世代碰上低薪、房屋飆漲，買房大不易。圖／聯合報系資料照片
1978至1993年出生的失落世代碰上低薪、房屋飆漲，買房大不易。圖／聯合報系資料照片

政大台灣研究中心主任連賢明率領的財稅研究團隊研究指出，當今台灣人最主要的資產是房地產，平均占總財產75%。然而1978至1993年出生的失落世代碰上低薪、房屋飆漲，買房大不易。學者表示，要改善青年居住問題，得靠房市透明、房地稅務革新、健全租屋市場等多管齊下，才能有成效。

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