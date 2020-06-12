【失落世代4】救救失落世代 青年無屋有解嗎？
政大台灣研究中心主任連賢明率領的財稅研究團隊研究指出，當今台灣人最主要的資產是房地產，平均占總財產75%。然而1978至1993年出生的失落世代碰上低薪、房屋飆漲，買房大不易。學者表示，要改善青年居住問題，得靠房市透明、房地稅務革新、健全租屋市場等多管齊下，才能有成效。
「靠爸」才能買房 三明治世代最苦
35歲的Winnie小孩快2歲，是父母幫忙下購屋的受惠者。她表示，自己和丈夫雙薪雖不低，但要買房還是不可能，因為有爸爸支持才可能買房。她身邊不少朋友也都是靠父母贈屋或給頭期款，才有可能擁房。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言