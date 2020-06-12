【私校退場潮1】3年9高中職「消失」 如何停招變校長話題

聯合報 / 記者馮靖惠
私立協志工商是嘉義縣學生人數最多的職校，仍不敵少子化，去年宣布109學年起停招3年，在教育界投下震撼彈。 圖／取自協志商工臉書
私立協志工商是嘉義縣學生人數最多的職校，仍不敵少子化，去年宣布109學年起停招3年，在教育界投下震撼彈。 圖／取自協志商工臉書

少子化下，私校退場潮大爆發。近3年有9所私立高中職停招或停辦，且多是開辦五十多年的老校，其中令人震撼的是嘉義縣學生人數最多的職校協志工商，去年也宣布停招3年。協志工商校長蔡英仁透露，從宣布停招到現在，已有超過10所私校校長向他請益如何停招或轉型，「這些學校都還沒有浮上檯面」。

老牌子也撐不住 私校危機感強烈

教育部國教署表示，台北市私立中興中學、立人中學已於107學年度停招；109學年度停止招收新生的學校共有7校，包括台北市東方工商、新北市中華中學、台南鳳和中學、嘉義弘德工商、苗栗龍德家商、嘉義協志工商和屏東華洲工家，華洲另也申請停辦，另有一校申請110學年度停招。

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嘉義 少子化 私校 停招

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