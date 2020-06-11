【失落世代3】生最少的一代求救：0到6歲國家養好嗎？

聯合報 / 記者何定照
25歲到40歲的失落世代，正值婚育年齡，卻是台灣至今生最少的一代，學者、民團、民眾都表示，政府必須盡速讓公共托育機構普遍化，民眾才敢生。圖為公幼示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
25歲到40歲的失落世代，正值婚育年齡，卻是台灣至今生最少的一代，學者、民團、民眾都表示，政府必須盡速讓公共托育機構普遍化，民眾才敢生。圖為公幼示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

現年25歲到40歲的失落世代，正值婚育年齡，卻也因勞動條件差等原因，是台灣至今生最少的一代。學者、民團、民眾都表示，政府必須盡速讓公共托育機構普遍化，大幅補助幼兒托育經費甚至全免，民眾才敢生，「不然誰生得起？」

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