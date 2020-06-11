【失落世代3】生最少的一代求救：0到6歲國家養好嗎？
現年25歲到40歲的失落世代，正值婚育年齡，卻也因勞動條件差等原因，是台灣至今生最少的一代。學者、民團、民眾都表示，政府必須盡速讓公共托育機構普遍化，大幅補助幼兒托育經費甚至全免，民眾才敢生，「不然誰生得起？」
公幼搶破頭「比中樂透還難」
全台共近6000家幼兒園，供2到6歲幼兒就讀，其中公立幼兒園和政府委託民間機構辦的非營利幼兒園占三分之一。由於私幼每月學費上萬元起跳、甚至要2萬元，政府補助後每月僅要交2000多元的公幼及非營利幼兒園，家長搶破頭，人多到得登記抽籤，中籤率被形容為「比中樂透還難」。
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