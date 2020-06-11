【失落世代2】被犧牲的中生代晚婚少生 未來20年勞動力少120萬

聯合報 / 記者何定照
中研院研究顯示，1978年至1993年出生的「失落世代」，因勞動條件差，影響晚婚、晚育、少生，造成少子化問題更嚴重，將使台灣勞動力不足狀況惡化。圖／聯合報系資料照片
中研院研究顯示，1978年至1993年出生的「失落世代」，因勞動條件差，影響晚婚、晚育、少生，造成少子化問題更嚴重，將使台灣勞動力不足狀況惡化。圖／聯合報系資料照片

中研院研究顯示，1978年至1993年出生的「失落世代」，是被時代與社會犧牲的一代。學者指出，失落世代因勞動條件差，影響晚婚、晚育、少生，造成少子化問題更嚴重，將使台灣勞動力不足狀況惡化；未來更將因勞保、健保、國民年金等社會保險繳費人口減少，導致政府財政困境，引發各種社會問題。

啃老族不滿 老人遭家暴問題浮現

另外，近年快速增加的老人遭受家暴問題，中研院社會所研究員林宗弘認為，與社會人口結構變化有關。衛福部統計，長輩遭子孫家暴的通報案，從過去每年約3000件暴增至近3年都在7000件左右，今年第一季更近2000件，受暴者年齡在65到71歲。這些家暴的施暴者多40多歲，乍看是賴在家的啃老族，但很可能是前一波失業低薪浪潮下的受害者。

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