行動中常會移師高雄 江啟臣開始點將參戰？

國民黨主席江啟臣今下午首度在高雄舉行「行動中常會」，高雄市長補選人選預計將是討論重點；高雄市長韓國瑜昨已聲明確定不提罷免無效訴訟，形同斬斷國民黨徵召大咖級人物南下出戰的布局，在地幾位青壯派黨籍民代成為注目焦點，黨秘書長李乾龍開出「40歲上下年輕人」條件，已有1人浮上檯面，其他被點名的對象，也有人願捲袖一搏，就看江啟臣的決定。

日前才表態願投入補選為黨承擔的新北市前市長朱立倫，上午現身已故高雄市議長許崑源靈堂弔唁，副市長李四川也陪同到場，他對在地優秀同志喊話「不要怕」，國民黨不怯戰、不畏戰，會與大家站在一起，努力去除親中賣台的惡意標籤，也拉近與年輕人的距離，重新站起來爭取高雄市民的心。