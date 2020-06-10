罷免黃捷有多難？ 要當選票數的7倍

新北市前市長朱立倫陣營昨天才釋出消息，說有強烈意願在高雄市長補選上陣，高雄市長韓國瑜今天隨即宣布不會提出罷免無效訴訟，此舉意味高雄市長補選之戰，國民黨只剩「提名在地人」或「不提名」兩個選擇，不再有徵召空間。民進黨擔心罷免無效之訴使補選被沒收，而必須對代理市長人選做政治考慮的壓力，也一併解除。至此韓國瑜已從罷免案抽身，但國民黨的問題，則剛剛開始。

2020-06-09 20:30