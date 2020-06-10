罷免黃捷有多難？ 要當選票數的7倍
高雄市長韓國瑜遭罷免，挺韓團體揚言展開報復式罷免，不少泛綠營民代首當其衝，包括時代力量高雄市議員黃捷、民進黨桃園市議員王浩宇、民進黨北市議員梁文傑、台灣基進台中立委陳柏惟、及民進黨高雄立委劉世芳。一時間，「罷免」一詞倏地紅了起來。不少人問：罷免成功難不難？關鍵因素在哪？
25％門檻 連柯文哲都說好可怕
要了解罷免，先得翻開選罷法。根據「公職人員選罷法」，公職人員任期須滿1年始得罷免。根據規定，第一階段提議，須有超過1％選民簽署，第二階段連署，要逾10％選民連署；前兩階段通過後，第三階段的投票，同意票數須多於不同意票，且超過該選區25％同意得票，才算罷免成功。
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