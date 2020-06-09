【罷韓之後4】朱立倫別想了 韓這麼快不提訴有玄機
新北市前市長朱立倫陣營昨天才釋出消息，說有強烈意願在高雄市長補選上陣，高雄市長韓國瑜今天隨即宣布不會提出罷免無效訴訟，此舉意味高雄市長補選之戰，國民黨只剩「提名在地人」或「不提名」兩個選擇，不再有徵召空間。民進黨擔心罷免無效之訴使補選被沒收，而必須對代理市長人選做政治考慮的壓力，也一併解除。至此韓國瑜已從罷免案抽身，但國民黨的問題，則剛剛開始。
罷免無效之訴 牽動藍綠布局
雖然韓國瑜被罷免成功，但是否提出罷免無效之訴，卻著實牽動藍綠布局。由於訴訟提出後，馬上就會凍結補選，對國民黨而言，除了找在地人士參加補選，也可從外地徵召強棒參選；如果訴訟時間拖過今年年底，則連補選都被沒收，等於是由代理市長做滿任期。如果國民黨認為補選可以期待，還可隨時撤訴，讓被凍結的補選再度登場。
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