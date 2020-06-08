擬派陳其邁接高雄代理市長 綠營掀派系之爭
高雄市長韓國瑜罷免案上周以近94萬票高票過關，中選會預計12日公告後，行政院將指派代理市長接手高雄市政運作，藍綠陣營也將各自布局高市長補選。綠營內對於行政院副院長陳其邁投入市長補選都有共識，但在代理市長部分，考量藍營可能提出罷免無效訴訟，親綠媒體及綠營已拋出「讓其邁從代理市長當起」的選項，但勢必引發綠營內部矛盾。
依選罷法規定，罷免公告後3個月內要補選出高雄市長，代理市長人選理應9月就要交棒，屬看守內閣性質，原應以黨派、派系色彩較淡的人選做考量，但因罷韓投票前，外界盛傳韓國瑜陣營即便被罷成功，也還要提出罷免無效訴訟，藉此拖延市長補選時程；韓營的下一步，反讓綠營在人選上陷入兩難。
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