Google3D圖資又惹議！我龍崗軍事密地看光光
國防部昨日證實，Google衛星地圖日前陸續重啟台北、新北、桃園與台中等4個都會區立體3D影像圖資功能，軍方已同時要求Google必須依法刪除其中十五處軍事管制區影像。但經實測發現，Google恢復的3D圖資中，無意間曝光近年我在桃園龍崗新建的北部地下備援作戰指揮中心。國防部坦承，這個區域目前未列國軍現行公告的軍事管制區。
「重慶14號」備援中心 可取代衡山指揮所
國防部十餘年來積極從事「重慶14號」戰力保存工程，針對本島四大作戰區的指揮中心，展開地下化工程，八軍團與十軍團已陸續完工，北部六軍團因龍潭陸軍司令部大漢營區就有地下指揮所，因此最晚決定興建。若台北大直要塞衡山指揮所遭受攻擊，陸軍六軍團這處地下化工程即可取代指揮機制，並作為政要疏散要地。
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