Google3D圖資又惹議！我龍崗軍事密地看光光

聯合報 / 記者洪哲政
Google衛星地圖恢復部分城區3D功能，位於桃園的龍崗地區周邊如化兵群、資電群營區（如圖）圖資都恢復可3D檢視。圖／取自Google Earth
Google衛星地圖恢復部分城區3D功能，位於桃園的龍崗地區周邊如化兵群、資電群營區（如圖）圖資都恢復可3D檢視。圖／取自Google Earth

國防部昨日證實，Google衛星地圖日前陸續重啟台北、新北、桃園與台中等4個都會區立體3D影像圖資功能，軍方已同時要求Google必須依法刪除其中十五處軍事管制區影像。但經實測發現，Google恢復的3D圖資中，無意間曝光近年我在桃園龍崗新建的北部地下備援作戰指揮中心。國防部坦承，這個區域目前未列國軍現行公告的軍事管制區。

「重慶14號」備援中心 可取代衡山指揮所

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【罷韓之後2】許崑源墜樓激化選民 國民黨恐陷路線之爭

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口罩解禁首日 未見排隊人潮但「價格回不去了」

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