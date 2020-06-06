誰接陳其邁副閣揆缺？ 陳時中、卓榮泰都被看好 後面還有黑馬
高雄市長韓國瑜遭罷免成功，行政院副院長陳其邁可望代表民進黨角逐接下來的市長補選，陳其邁的副閣揆職缺由誰接任受到矚目。據了解，黨政經歷豐富、率領民進黨打贏總統選戰的「勝選黨主席」卓榮泰，可能出任行政院副院長。另外，新冠肺炎期間表現深獲肯定的衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津，也是綠營內部期待的人選。
蔡政府第二任期開展前夕碰上新冠肺炎疫情，政府高層防疫優先，日前520內閣人事改組幅度不大。當時知情綠營人士就指出，留任副閣揆的陳其邁向來是府院黨溝通的重要橋梁，在疫情期間，陳其邁更是除了陳時中外，高層最倚賴的「防疫大員」，留任副閣揆可說理所當然。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言