罷韓後法律戰 2種走向牽動民進黨布局
「罷韓」成功之後，韓陣營的後續作為將影響民進黨在高雄的政治布局。據了解，若市長補選能順利進行，行政院副院長陳其邁確定將參選市長；但若韓陣營啟動罷免無效之訴等「法律戰」，成功將補選拖過12月底大限，官派代理市長須做完這屆任期，2022年的市長選戰，綠營內部恐將不再「尊邁」，包括立委趙天麟、菊系人馬將不會缺席黨內初選。
狀況1／韓未提訴訟 陳其邁出馬參選
在公民團體與民進黨「分進合擊」下，高雄市長韓國瑜遭罷免成功。民進黨人士指出，早在罷免階段，黨內就有高度共識，若罷韓成功，將由陳其邁參與接下來的市長補選，而兩年後的市長選舉，在「現任者優先」狀況下，陳的潛在競爭者、隸屬黨內由海派轉型的「湧言會」趙天麟或菊系人馬，參與黨內初選的機率不高。
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