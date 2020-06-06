罷韓後法律戰 2種走向牽動民進黨布局

罷韓結果揭曉，韓國瑜成為台灣選舉史上第一位被罷免成功的縣市首長。對於隨之而來的補選問題，國民黨坦承還沒有確定的出戰人選，也可能派「奇兵」新秀出擊；由於牽涉戶籍問題，可能還是要看韓國瑜是否提出「罷免無效之訴」；如果韓國瑜提出，則可能會有更多人選納入考量，否則只能找在地人選。另外，國民黨也表示，並未排除跨黨合作的可能性。

2020-06-06 17:43