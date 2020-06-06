罷韓後戰國時代 國民黨新生代對戰「萬年陳其邁」？

聯合報 / 記者李光儀
韓國瑜（左）成為台灣史上第一位被罷免成功的縣市首長，影響藍營與綠營後續的政治布局。 圖／聯合報系資料照片
韓國瑜（左）成為台灣史上第一位被罷免成功的縣市首長，影響藍營與綠營後續的政治布局。 圖／聯合報系資料照片

罷韓結果揭曉，韓國瑜成為台灣選舉史上第一位被罷免成功的縣市首長。對於隨之而來的補選問題，國民黨坦承還沒有確定的出戰人選，也可能派「奇兵」新秀出擊；由於牽涉戶籍問題，可能還是要看韓國瑜是否提出「罷免無效之訴」；如果韓國瑜提出，則可能會有更多人選納入考量，否則只能找在地人選。另外，國民黨也表示，並未排除跨黨合作的可能性。

曾被點名者 戶籍多不在高雄

黨內人士表示，依照現行選罷法規定，必須設籍4個月以上才有參選資格；依照既有程序，市長公告解職日是6月12日，補選日大約在9月12日前後，因此至少要在5月12日前把戶籍遷入高雄者，才有參選資格。

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韓國瑜 國民黨 陳其邁 罷韓

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