防疫明起大解封 醫師：範圍速度應可再擴大

口罩銷售禁令今天解除，量販店、藥妝店零星可看到口罩上架，未引起排隊風潮，但價格回不去了；今早量販店釋出的口罩，每片約10至16元，超商開放預購的口罩價格也在5、6元之間。國內口罩大廠表示，政府仍徵用45%產能，國外訂單上億片得趕出貨，而且口罩原物料價格上升，產能擴充需要新增員工，「國內口罩價格回不去了」。

2020-06-01 16:34