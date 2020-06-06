防疫明起大解封 醫師：範圍速度應可再擴大

聯合報 / 記者謝蕙蓮
中國醫藥大學附設兒童醫院感染科主任黃高彬認為，除了醫療院所仍要謹慎防疫，解封可以更快、範圍可再擴大。圖／聯合報系資料照片
中國醫藥大學附設兒童醫院感染科主任黃高彬認為，除了醫療院所仍要謹慎防疫，解封可以更快、範圍可再擴大。圖／聯合報系資料照片

「解封速度可以再快一點！」台灣明天將迎來疫情趨緩後的大解封，但搭乘大眾交通工具、進郵局、賣場結帳等，如果不能保持1.5公尺社交距離，還是要戴口罩。中國醫藥大學附設兒童醫院感染科主任黃高彬說，除了醫療院所仍要謹慎防疫，解封可以更快、範圍也可以再擴大。

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