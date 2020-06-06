防疫明起大解封 醫師：範圍速度應可再擴大
「解封速度可以再快一點！」台灣明天將迎來疫情趨緩後的大解封，但搭乘大眾交通工具、進郵局、賣場結帳等，如果不能保持1.5公尺社交距離，還是要戴口罩。中國醫藥大學附設兒童醫院感染科主任黃高彬說，除了醫療院所仍要謹慎防疫，解封可以更快、範圍也可以再擴大。
解封後若仍要社交距離 蘇益仁：表示沒信心
防疫專家、前疾管局（現改制疾管署）長蘇益仁直言，明天起國內大解封，「要開放到什麼程度，看主導者的信心夠不夠；信心很夠，才會大膽解封。」如果還是要求民眾要維持社交距離、搭大眾交通工具要戴口罩，「表示沒信心」。
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