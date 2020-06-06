張善政指韓拚總統「情有可原」 轟民進黨每分每秒在選舉
罷韓結果揭曉，韓國瑜總統大選的搭檔、行政院前院長張善政事前預估，罷免的成功或失敗的機率都在邊緣，勝負很難講，也一直為韓國瑜禱告，他說，民進黨的黨性就是壁壘分明，每一分每一秒都在選舉，因此去年韓要參選時，做為副手，他常常跟很多人解釋，韓國瑜發現在高雄市長的任內要有所表現真的很辛苦，要做任何事情中央都不配合，因此任何的施政效果都會打折。
張善政今天出席一所大學的畢業典禮後，坐火車回花蓮。這是他每周的日常，他在花蓮的一片地，是務農、怡情養性的處所。張善政說，回花蓮沒有特別的事情，他每周都回去。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言