罷韓投票日照跑行程 韓國瑜低調冷處理

高雄市長韓國瑜罷免投票今天登場，昨晚罷韓團體號召數萬人「重返美麗島反恐大遊行」；市長韓國瑜則是直到昨天晚上9點半還到高雄愛河之心視察智能路燈。他靜靜地聽取工務局簡報，再度強調路平、燈亮、水溝通看似普通，卻是高雄最亟需的基本工，「這些都是良心工程，希望市府團隊謹記市民的託付，全力投入服務」；韓國瑜專注市政應戰罷韓，相對冷調。

罷韓方昨晚辦遊行 韓團隊低調

有別於罷韓辦遊行，韓國瑜團隊一路採「冷處理」策略，投票前一晚行程，也溫馨洋溢。多名市府局處首長現身陪同，上百名韓粉到場送暖，韓國瑜面對此起彼落的加油聲，笑臉拱手致謝。一名局長說「大家盡人事、全力支持市長，不會讓他獨自面對。」