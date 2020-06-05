舒琪大戰「逆時中」到「小明說」 柯不好講的話佩琪說？

聯合報 / 記者魏莨伊
台北市長柯文哲在臉書貼文表示，對於妻子陳佩琪，他不敢有「管」的念頭，非因PTT(怕太太)，而是這種觀念真的很迂腐。 圖／擷取自柯文哲臉書
台北市長柯文哲在臉書貼文表示，對於妻子陳佩琪，他不敢有「管」的念頭，非因PTT(怕太太)，而是這種觀念真的很迂腐。 圖／擷取自柯文哲臉書

台北市議員簡舒培與台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前隔空交火，簡舒培以「陳佩琪的言論是否拉低市府團隊的表現」，踩到陳佩琪紅線，開啟兩個女人間的「舒琪大戰」。簡舒培之所以開砲，主因是陳佩琪砲火更為猛烈，標靶瞄準衛福部長陳時中，提到「賣台舔中」關鍵字，網路熱議大爆發。

議員：陳佩琪為柯拉抬網路聲量

有綠營議員認為，這場「舒琪大戰」背後，有陳佩琪為柯文哲拉抬網路聲量，甚至是蹭中間及偏藍選民的布局。國民黨議員汪志冰也說，陳佩琪的率性發言，看發言方向跟論述，基本上是會打動藍營的心，民進黨議員王閔生則認為，柯文哲與陳佩琪正試圖「走出自己的路」，至於是不是中間路線，「我個人不覺得」。

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陳佩琪 柯文哲 簡舒培 陳時中 WHO

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