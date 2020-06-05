美國就是任性？曾因尼克森訪陸要台灣空軍「停機」
美國海軍軍艦這兩天又通過台灣海峽，美軍想來就來，不想來就不來，都是以美國自身利益考慮，台灣並不是他們在意的。美國為了向北京示好，曾取消韓戰以來的軍艦巡弋台海任務；早年美國前總統尼克森訪問北京前，擔心台北搗亂，甚至要求台灣在尼克森專機降落北京前 ，所有空軍飛機停飛半天。
前參謀總長日記 記載當年美「小人之心」
根據前參謀總長賴名湯日記，1972年2月16日那天，時任行政院副院長的蔣經國到賴名湯家中談話，蔣經國告訴賴名湯，美國要求尼克森抵達北京前，台灣停止軍機起降。賴名湯認為，美國總以小人之心，度君子之腹，實在可笑。但為了避免誤會，只好叫空軍在21日上半天停飛，其實是沒有必要的。
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