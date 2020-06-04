揭開私大不敢面對的祕密：為何校友不想捐款？
翻開台灣各大學財務報表，許多私立大學每年「受贈收入」（企業或個人捐贈），只有數十萬至百萬元，占學校總收入不到1%。台灣創校50年以上的大學不少，很多學校畢業校友數十萬人，但為什麼校友不願捐款回饋母校？私立大學校長和教育團體點破2大原因，因為「對私校辦學缺乏信任」、「校友對母校缺乏榮譽感」。
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反觀台灣龍頭大學台大，108年度受贈收入約9億元，約占總收入5.18%；107年度也有6億元，約占總收入3.70%。這些捐款，來自校友或非校友的個人捐款約1成多，逾7成來自公司及法人。
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