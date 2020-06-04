揭開私大不敢面對的祕密：為何校友不想捐款？

台北市長柯文哲被外界稱為「省長」，緊抓各項支出、省錢還債，也曾自豪任內的公共工程都沒有追加預算，但先前已有多例破功，最近又鬧出中山國中綜合大樓新建工程，只因為一名「以前的家長」提案多挖1層停車場，7.9億元的預算就要追加3.4億，追加幅度連公務員都覺得扯，意外扯出背後其實有「很夠力」的民代居中協調才能促成，讓外界好奇「到底是誰這麼夠力？」成了柯市府另一個難言之隱。

2020-06-04 16:48