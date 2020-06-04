揭開私大不敢面對的祕密：為何校友不想捐款？

聯合報 / 記者馮靖惠
私立大學校長和教育團體認為，私大校友多因「對私校辦學缺乏信任」、「對母校缺乏榮譽感」，捐款給母校的意願低。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
私立大學校長和教育團體認為，私大校友多因「對私校辦學缺乏信任」、「對母校缺乏榮譽感」，捐款給母校的意願低。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

翻開台灣各大學財務報表，許多私立大學每年「受贈收入」（企業或個人捐贈），只有數十萬至百萬元，占學校總收入不到1%。台灣創校50年以上的大學不少，很多學校畢業校友數十萬人，但為什麼校友不願捐款回饋母校？私立大學校長和教育團體點破2大原因，因為「對私校辦學缺乏信任」、「校友對母校缺乏榮譽感」。

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