究竟誰這麼夠力 讓柯P打破「不加追預算」承諾？

聯合報 / 記者魏莨伊
台北市中山國中近期正在新建綜合大樓，7.9億元的預算，市府有意追加3億，遭議會質疑圖利廠商，但有關單位對於此案三緘其口，成了柯市府另一個難言之隱。記者魏莨伊／攝影
台北市中山國中近期正在新建綜合大樓，7.9億元的預算，市府有意追加3億，遭議會質疑圖利廠商，但有關單位對於此案三緘其口，成了柯市府另一個難言之隱。記者魏莨伊／攝影

台北市長柯文哲被外界稱為「省長」，緊抓各項支出、省錢還債，也曾自豪任內的公共工程都沒有追加預算，但先前已有多例破功，最近又鬧出中山國中綜合大樓新建工程，只因為一名「以前的家長」提案多挖1層停車場，7.9億元的預算就要追加3.4億，追加幅度連公務員都覺得扯，意外扯出背後其實有「很夠力」的民代居中協調才能促成，讓外界好奇「到底是誰這麼夠力？」成了柯市府另一個難言之隱。

中山國中增建地下停車場 追4成預算

中山國中綜合大樓新建工程的承包商是登山營造，分2階段施工，拆除原校舍蓋新大樓後，接著在新大樓完工後開挖操場，興建地下停車場。新大樓即將完工，在開挖操場前夕，台北市議會教育委員會2日審查預算時，代辦這項工程的交通局突然提出此案要追加預算，且追加幅度高達原預算4成之多。

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停車場 柯文哲 游淑慧

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