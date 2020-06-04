川普強硬鎮暴像非致命武器大展 哪些台灣也在用？

聯合報 / 記者程嘉文
非裔男子佛洛伊德遭白人警察以單膝壓頸致死的案件持續在美國各州引發抗議，警方與上街頭抗議的民眾對峙。 路透
非裔男子佛洛伊德遭白人警察以單膝壓頸致死的案件持續在美國各州引發抗議，警方與上街頭抗議的民眾對峙。 路透

非裔美國人佛洛依德（George Floyd）被警察壓頸至死事件，日引發全美各地警民衝突。川普總統一本強硬挑釁態度，不僅調動軍隊進入城市協助鎮暴，在推特揚言「如果有人搶劫，軍隊就開槍」，自己卻躲進白宮的地下碉堡裡，被嘲諷是「碉堡小子」。目前為止，軍警對民眾開槍（射擊一般彈藥）情況尚未發生，但濫用非致命性武器遭抨擊。

非致命武器 還是可能致命

美軍對所謂非致命（Non-lethal）武器的定義是，設計用於使人員或物質失能（incapacitated），以盡量減少對人員造成致命或永久傷害，以及避免對環境與財產的不必要破壞。

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警察 川普 佛洛伊德

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