川普強硬鎮暴像非致命武器大展 哪些台灣也在用？
非裔美國人佛洛依德（George Floyd）被警察壓頸至死事件，日引發全美各地警民衝突。川普總統一本強硬挑釁態度，不僅調動軍隊進入城市協助鎮暴，在推特揚言「如果有人搶劫，軍隊就開槍」，自己卻躲進白宮的地下碉堡裡，被嘲諷是「碉堡小子」。目前為止，軍警對民眾開槍（射擊一般彈藥）情況尚未發生，但濫用非致命性武器遭抨擊。
非致命武器 還是可能致命
美軍對所謂非致命（Non-lethal）武器的定義是，設計用於使人員或物質失能（incapacitated），以盡量減少對人員造成致命或永久傷害，以及避免對環境與財產的不必要破壞。
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