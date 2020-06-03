官員坦言參考消費券 三倍券決策讓政院陷入拉鋸

行政院長蘇貞昌親自開記者會，公布民眾期待許久的「三倍券」政策。對政策本身，外界評價不一，決策過程也一波三折。雖然表面上避談與馬政府時期「消費券」的關係，但實際上，決策官員坦言，政策制定過程中，確實有許多地方從消費券而來。在討論過程中，到底要以發紙本為主，還是主打數位載具，足足拉鋸了超過半個月才定案。

對於「三倍券」，外界最多的批評有二，首先是領取方式太過複雜，既有實體紙本，又有信用卡等其他載具，「為何不直接發放現金或消費券？」其次是要「用1000換3000」，等於要民眾先花1000元，效果不夠直接，民眾感受也不太好，不如直接發放3000或2000元。