對美軍購大開門+國艦國造 花大錢高峰期才剛開始？

聯合報 / 記者程嘉文
華府時間5月20日，美國國防部安合局（DSCA）宣布，將賣給台灣18枚潛艦使用的Mk48魚雷，圖為美國海軍吊掛Mk48魚雷。圖／美國海軍檔案照
華府時間5月20日，美國國防部安合局（DSCA）宣布，將賣給台灣18枚潛艦使用的Mk48魚雷，圖為美國海軍吊掛Mk48魚雷。圖／美國海軍檔案照

華府時間5月20日，美國國防部安合局（DSCA）宣布，將賣給台灣18枚潛艦使用的Mk48魚雷，被台北政壇解讀為對蔡英文總統連任就職的賀禮。國防部28日也在立院證實，海軍將引進美製魚叉攻船飛彈，作為「岸防巡航飛彈系統」一部分，預計2023年可以服役。然而，美國提供先進武器的好消息背後，卻也伴隨陰影。

捨雄風買類似魚叉 說好的國防自主呢？

2017年美國政府批准出售過相同款式的魚雷，單價只有如今一半。另外海軍海鋒大隊（岸置攻船飛彈）早就使用國造雄風二型、三型飛彈，如今突然要引進性能與雄二同級的魚叉。甚至外傳購買岸置魚叉飛彈的總價高達17億美元，將排擠多項自製武器生產計畫，也難免令人聯想，川普政府為了彌補新冠肺炎帶來的經濟損失，趁機拿我方當肥羊，大賺軍火貿易財。國民黨前立委林郁方批評，雄風二型、三型飛彈性能穩定成熟，堪稱國造武器翹楚。捨雄風而就性能相近的魚叉，等於蔡政府打臉自己一再標榜的「國防自主」。

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