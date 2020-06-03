嘉義艦+鎮海火箭彈 火力高過美軍濱海作戰艦
蔡英文總統昨天主持海岸巡防署第一艘4000噸級巡防艦「嘉義艦」下水典禮，舷號「CG-5001」海巡在這艘艦艇舷號上，首度採用4個數字編碼。蔡政府「籌建海巡艦艇發展計畫」，規畫樣樣與馬政府時代「強化海巡編裝發展方案」互別苗頭，噸位更大、火力更強，甚至連大型艦艇舷號編碼方式都不一樣。
馬政府時代首度為海巡新造兩艘3000噸級巡防艦宜蘭艦與高雄艦，是目前現役排水量、噸位最大的艦艇，舷號編碼按內部慣例，分別編為CG-128、CG-129。新建的海巡4000噸級巡防艦案去年則由台船公司標得，決標總價為104億3700萬元，將新建4艘，單艘價格為26億零925萬元，將取代宜蘭艦與高雄艦，成為海巡署噸位最大的旗艦。
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