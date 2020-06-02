【走味的前瞻2】119座停車場等孵化 學者：政策像吃鴉片
今年4月底，桃園市平鎮區興建中的停車場轟然倒塌，一名女工喪生；一個月後，交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕為台中北屯舊社公園地下停車場動土。隨著汽車數量逐年攀升、停車位一位難求時，全台停車場數量，也正隨著前瞻建設將陸續遍地開花，目前已核定新建119處。
惡性循環？ 車量增就猛蓋停車場、拓寬路
根據交通部統計，全台汽車數從十年前687萬輛逐年攀升，今年4月就已達到813萬輛。隨著車輛數不斷攀升，3年前前瞻基礎建設的「城鄉建設」，也增列改善停車計畫，由地方政府提出申請，經審查確認停車需求、避免日後成為閒置停車場後，由中央補助工程經費，目前已核定全台增建119處停車場。
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