【土博士悲歌2】找教職先把肌肉練壯 累積博士後經驗是關鍵

台灣本土博士要投入大學教職，真的不敵「洋博」？多位國立大學校長坦言，台灣各大學對於世界名校畢業的博士仍有迷思，但本土博士如果夠優秀，或更符合學校需求，仍有機會勝過留洋博士獲得教職。但不同領域有很大差別，資工或中文等領域的國內博士，比較容易在國內找到教職。

資工、中文領域 土博士較易求教職

清華大學校長賀陳弘表示，每一個大學的情況不同。清華因有許多來自世界名校的博士申請教職，國內博士除非很頂尖，否則取得教職的機會不太大。但即使如此，不同領域也有很大的差別；全世界都很熱門的領域如資訊工程，或是較少赴國外深造的領域如中文，就比較容易在國內找到教職。