【土博士悲歌1】台大博士連丟7履歷全摃 還有人流浪15年
本土博士注定要流浪？中央研究院文哲所蔡姓博士後研究員曾拒絕大陸大學的工作機會，想留在台灣，但投了七間大學的助理教授職缺都石沈大海，連面試的機會都沒有。近日也傳出有國立大學校級主管拿「博士不是國外畢業」否決系所聘人的提案，或是備審資料一收到，助教就先把土博士抽件的潛規則。甚至有人當了15年流浪博士。
文科土博士 平均花4年才找到正職
台大歷史系、歷史所、國發所博士畢業的蔡姓博士後研究員正在求職中。他說，相對於洋博士，土博士的求職和就學過程都比較不利，從就學來講，不管是自己讀得久，或者學校沒有幫忙讓博士快點畢業，就「輸在起跑點」。此外，大學就業市場又因為少子化、老教授不退休等原因，以及對土博的輕視，文科博士平均至少都要花四年以上才有可能找到正式職缺。
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