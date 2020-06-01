口罩解禁首日 未見排隊人潮但「價格回不去了」

口罩銷售禁令今天解除，量販店、藥妝店零星可看到口罩上架，未引起排隊風潮，但價格回不去了；今早量販店釋出的口罩，每片約10至16元，超商開放預購的口罩價格也在5、6元之間。國內口罩大廠表示，政府仍徵用45%產能，國外訂單上億片得趕出貨，而且口罩原物料價格上升，產能擴充需要新增員工，「國內口罩價格回不去了」。

記者實勘 販賣口罩多為陸製

依記者實勘，目前今天開放現貨購買的口罩多以大陸製為主，由於口罩屬傳統產業，疫情爆發前，台灣多數的口罩廠商都已外移，國內口罩多數仰賴進口。先前口罩管制禁令，不能自由買賣，只能靠緊急擴充產能及生產線的口罩國家隊逐步擴充產量，民眾反而無法買到原本就是以進口為大宗的醫療口罩，必須以實名制在藥局限量購買，往往大排長龍。