台灣玩具槍世界第一 年產值40億元卻被法令勒住咽喉
槍枝管制在美國，向來是高度爭議話題。每次發生校園槍擊之類事件，對開放擁槍的質疑聲音必然高漲。不過美國受拓荒傳統影響，加上「全美來福槍協會」（ARA）等擁槍團體財力雄厚，因此多年來雙方相持不下。近日美國遭受嚴重新冠肺炎衝擊，各大城市又爆發嚴重黑白種族衝突，在社會動盪的情況下，擁槍派又在輿論戰場奪回一城。
國內玩具槍玩家約7萬 亞洲最多
台灣社會對「世界第一」向來瘋狂，但大眾可能不知道，玩具槍至今仍然是台灣領先全球的產業。這主要是因為台灣產品的品質口碑良好，而中國大陸基於治安原因，完全禁止相關產業所致。中華民國玩具槍協會總幹事張柏勳表示，台灣玩具槍產業的年產值，高達新台幣40億元，國內玩家約有5萬至7萬，也是亞洲玩具槍遊戲人口最多。
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