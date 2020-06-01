台灣玩具槍世界第一 年產值40億元卻被法令勒住咽喉

聯合報 / 記者程嘉文
歷史扮演玩家使用的模型槍，如果可以拉槍機拋殼，往往也會被警方盯上，認為是違法的「模擬槍」。圖／聯合報系資料照片
歷史扮演玩家使用的模型槍，如果可以拉槍機拋殼，往往也會被警方盯上，認為是違法的「模擬槍」。圖／聯合報系資料照片

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