國民黨藉港國安法反守為攻 黨內坦言：仍陷兩難
香港國安法掀起的波瀾餘波盪漾，國民黨藉蔡英文總統「停止港澳條例全部或部分適用」的表態反守為攻，先批民進黨「切割」，接著又提出港澳條例第18條的修法。不過，擺盪在傳統支持者和台灣主流民意間，國民黨也面臨兩難局面。黨內坦言，確實在許多政策的表態上仍必須凝聚共識，目前抓住的大方向，就是「支持人權與民主」和「不當煞車皮」兩大重點。
以靜制動 待蔡英文表態再出擊
中共人大於5月21日公布港版國安法草案，國民黨雖然在第二天也發表一份聲明，表明「支持香港民主，早日實落實雙普選」以及「一國兩制在台灣沒有市場」等立場；但黨內定調，還是要先等民進黨政府完整表達看法後，再進一步表態。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言