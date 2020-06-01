國民黨藉港國安法反守為攻 黨內坦言：仍陷兩難

聯合報 / 記者李光儀
香港國安法掀起波瀾，國民黨主席江啟臣呼籲中共慎思，也請民進黨以具體修法支持香港。圖／聯合報系資料照片
香港國安法掀起波瀾，國民黨主席江啟臣呼籲中共慎思，也請民進黨以具體修法支持香港。圖／聯合報系資料照片

香港國安法掀起的波瀾餘波盪漾，國民黨藉蔡英文總統「停止港澳條例全部或部分適用」的表態反守為攻，先批民進黨「切割」，接著又提出港澳條例第18條的修法。不過，擺盪在傳統支持者和台灣主流民意間，國民黨也面臨兩難局面。黨內坦言，確實在許多政策的表態上仍必須凝聚共識，目前抓住的大方向，就是「支持人權與民主」和「不當煞車皮」兩大重點。

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