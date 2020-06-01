美逼我百億買舊飛彈 中科院基層氣炸 軍購預算也爆炸

國防部日前在立法院首度證實將推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」（CDCM/Coastal Defense Cruise Missile），初估有百枚以上的需求，雖然目前還在詢價階段，但包括發射車系統與後勤，預算需求最少在百億元以上。我國軍購近年來負擔日益沉重，有眾多「百億軍購」正在執行中，海軍這筆魚叉採購，無異讓國防部預算的健全性雪上加霜！

我本擬採購CDCM 美直接要求採購魚叉

據了解，美台是在去年底由當時國安會秘書長李大維帶隊赴美東與美方年度會談時，接觸到CDCM案。面對美方要求購彈「壓力」，我方當時比照採購戰機案，策略上希望美方提供台灣正在建構中的新型海軍打擊飛彈（The Naval Strike Missile，NSM），以此緩衝美方要求購彈的需索，但遭美方嚴拒，堅持只能提供舊型的魚叉，要求立即推動；國防部因此在4月份對美提出詢價，屈服美方壓力建構魚叉案。