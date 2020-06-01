美逼我百億買舊飛彈 中科院基層氣炸 軍購預算也爆炸

聯合報 / 記者洪哲政
國防部日前在立法院首度證實將推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」，初估有百枚以上的需求。 圖／翻攝Boeing Defense推特
國防部日前在立法院首度證實將推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」，初估有百枚以上的需求。 圖／翻攝Boeing Defense推特

國防部日前在立法院首度證實將推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」（CDCM/Coastal Defense Cruise Missile），初估有百枚以上的需求，雖然目前還在詢價階段，但包括發射車系統與後勤，預算需求最少在百億元以上。我國軍購近年來負擔日益沉重，有眾多「百億軍購」正在執行中，海軍這筆魚叉採購，無異讓國防部預算的健全性雪上加霜！

我本擬採購CDCM 美直接要求採購魚叉

據了解，美台是在去年底由當時國安會秘書長李大維帶隊赴美東與美方年度會談時，接觸到CDCM案。面對美方要求購彈「壓力」，我方當時比照採購戰機案，策略上希望美方提供台灣正在建構中的新型海軍打擊飛彈（The Naval Strike Missile，NSM），以此緩衝美方要求購彈的需索，但遭美方嚴拒，堅持只能提供舊型的魚叉，要求立即推動；國防部因此在4月份對美提出詢價，屈服美方壓力建構魚叉案。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

雄三飛彈 中科院 國防部 美軍 國軍

相關新聞

美逼我百億買舊飛彈 中科院基層氣炸 軍購預算也爆炸

國防部日前在立法院首度證實將推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」（CDCM/Coastal Defense Cruise Missile），初估有百枚以上的需求，雖然目前還在詢價階段，但包括發射車系統與後勤，預算需求最少在百億元以上。我國軍購近年來負擔日益沉重，有眾多「百億軍購」正在執行中，海軍這筆魚叉採購，無異讓國防部預算的健全性雪上加霜！

為再選基市長？謝立功投靠民眾黨 國民黨切心

台灣民眾黨祕書長張哲揚請辭，將由國民黨籍的移民署前署長謝立功接任，而且已悄悄陪民眾黨主席柯文哲參與黨團晨會1個月了，引發議論，謝立功今天中午宣布退黨，國民黨基隆市黨部主委蔡智穎說，國民黨徵召、提名謝立功兩度參選基隆市長，黨沒有對不起他，他的出走讓人「切心」（心寒）。

最強業配王 誰與陳時中爭鋒…只有他

衛福部長陳時中近來趴趴走，從南到北振興經濟，吃黑鮪魚、啖鴨香飯、嘗蝦捲、喝珍奶，被形容為「最強業配王」。政治人物知名度高，吃過的、用過的，被市井小民認定是品質保證，促銷效益達到最大化...

光六快艇軍演總扮反派角色 為何女艇長一定要成對？

總數31艘的光華六號飛彈快艇，是海軍數量最多的艦艇。歷年來海軍對外操演，飛彈快艇必然在節目中出現，但她們卻是永遠的配角，總是扮演假想敵，對大閱官搭乘的大型軍艦發起攻擊，隨即一閃即逝。光六快艇服役十餘年來，軍方從沒有任何一次展示邀訪，是以其為主體，即使海軍基地開放，也很少在允許登艦參觀之列。

提案百家爭鳴 蔡政府能守住不碰修憲雷區？

蔡英文總統第二任期將啟動修憲工程，立法院預計下會期成立修憲委員會，正式討論修憲相關提案。據了解，具有高度朝野共識的18歲公民權，將是最優先也必定要處理的修憲案；至於爭議性高的廢除考試院、監察院，以及涉及國家定位、主權的相關修憲案，黨政人士表示，會尊重社會討論與立委提案權，但現階段不會處理。

不只新內閣很「男」 六都機關首長女性也神隱

行政院新內閣的女性閣員不到3%，引發行政院性平會民間委員批評為全球末段班。而放眼六都市府一級機關的女性首長比率，以新北市三成五最高，其次為桃園市二成五，台中市長盧秀燕雖為女性，但台中市府女性首長僅占一成，在六都排名最低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。