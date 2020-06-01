【罩住新生活1】「罩不離口」已變日常 跑步口罩、涼感材質成新商機

長達4個月的口罩買賣管制今天解禁，醫界、教師等專業人士都認為，基於健康風險意識，室內「罩不離口」的日子將成往後的日常，大家要想的是如何與口罩友善共存。已有業者正在研發涼感材質、可以戴著跑步等功能性口罩，迎接後疫情時代的口罩新生活。

醫師觀察：疫情過後口罩也不會消失

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一再呼籲國人，要把社交距離、戴口罩、勤洗手等內化為生活習慣。高雄醫學大學胸腔內科主任洪仁宇斷言，「即使這波疫情過了，口罩也不會從我們的生活消失」。他說，只要是室內近距離接觸，最好還是戴口罩，保護自己也保護他人，就像搭大眾運輸、騎機車，口罩就是不離口。