【罩住新生活1】「罩不離口」已變日常 跑步口罩、涼感材質成新商機
長達4個月的口罩買賣管制今天解禁，醫界、教師等專業人士都認為，基於健康風險意識，室內「罩不離口」的日子將成往後的日常，大家要想的是如何與口罩友善共存。已有業者正在研發涼感材質、可以戴著跑步等功能性口罩，迎接後疫情時代的口罩新生活。
醫師觀察：疫情過後口罩也不會消失
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一再呼籲國人，要把社交距離、戴口罩、勤洗手等內化為生活習慣。高雄醫學大學胸腔內科主任洪仁宇斷言，「即使這波疫情過了，口罩也不會從我們的生活消失」。他說，只要是室內近距離接觸，最好還是戴口罩，保護自己也保護他人，就像搭大眾運輸、騎機車，口罩就是不離口。
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