提案百家爭鳴 蔡政府能守住不碰修憲雷區？

聯合報 / 記者周佑政
蔡英文總統520在台北賓館發表就職演說，也拋出修憲宣示。 圖／總統府提供
蔡英文總統520在台北賓館發表就職演說，也拋出修憲宣示。 圖／總統府提供

蔡英文總統第二任期將啟動修憲工程，立法院預計下會期成立修憲委員會，正式討論修憲相關提案。據了解，具有高度朝野共識的18歲公民權，將是最優先也必定要處理的修憲案；至於爭議性高的廢除考試院、監察院，以及涉及國家定位、主權的相關修憲案，黨政人士表示，會尊重社會討論與立委提案權，但現階段不會處理。

修憲啟動 目標2022公民複決

蔡總統在520就職演說表示，立法院即將成立修憲委員會，提供一個平台，讓攸關政府制度以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。蔡總統指出，朝野都有共識的18歲公民權，應該優先推動，蔡總統也提及考、監兩院的轉型與改革。

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修憲 民進黨 蔡英文

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