通姦雖除罪 律師盼提高外遇精神賠償金「完整配套」

聯合報 / 記者何定照
大法官宣布刑法通姦罪及刑事訴訟法239條但書違憲，婦團、律師建議，提高配偶外遇的精神賠償費、放寬離婚後贍養費及配偶剩餘財產請求要件，才是完整配套。圖／聯合報系資料照片
大法官宣布刑法通姦罪及刑事訴訟法239條但書違憲，婦團、律師建議，提高配偶外遇的精神賠償費、放寬離婚後贍養費及配偶剩餘財產請求要件，才是完整配套。圖／聯合報系資料照片

大法官宣布刑法239條通姦罪及刑事訴訟法239條但書「可單獨對通姦配偶撤告」違憲，讓台灣相關法令總算趕上先進國家。婦團、律師對此都表讚許，但也指出通姦罪雖過時，但現行民法對元配權益保障確實不夠，建議提高配偶外遇的精神賠償費、放寬離婚後贍養費及配偶剩餘財產請求要件，才是完整配套。

律師尤美女表示，民法第184條、第195條、第1056條分別規定不法侵害他人人格法益、侵害他人權利乃至因離婚受損害，可向對方請求金額賠償。但台灣向來不重視人格權，配偶外遇精神損害賠償金都判得很低，往往10萬、30萬元了事，和美國光是性騷擾精神賠償金就動輒台幣幾千萬元，完全不能比。

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