港版國安法動盪 大學校長：恐有大批港澳生來台

教育部統計，目前有上萬名港澳生在台灣念書。中共人大28日表決通過制訂港版國安法，在台港澳生權益雖暫時不受影響，但有大學校長認為，港版國安法恐加深港澳生對「一國兩制」的疑慮，預料未來將有大批港澳生到國外、包括台灣就讀；有在台港生則直言，港版國安法通過，更堅定畢業後不回香港工作的決心。

國安法通過後 港人來台恐增加

根據教育部108學年統計，目前在台有正式學籍的港澳生共計1萬538人。昨天中國人大通過制訂港版國安法，政府立即宣示，將對港人啟動人道救援專案；港澳生來台就學目前暫不受影響，但一般多認為，歷經反送中、港版國安法，港人來台人數未來勢必增加。