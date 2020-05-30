港版國安法動盪 大學校長：恐有大批港澳生來台

聯合報 / 記者馮靖惠
中共人大28日表決通過制訂港版國安法，有大學校長預料未來將有大批港澳生到台灣就讀，圖為去年在高雄求學的香港學生與民眾聲援反送中。圖／聯合報系資料照片
中共人大28日表決通過制訂港版國安法，有大學校長預料未來將有大批港澳生到台灣就讀，圖為去年在高雄求學的香港學生與民眾聲援反送中。圖／聯合報系資料照片

教育部統計，目前有上萬名港澳生在台灣念書。中共人大28日表決通過制訂港版國安法，在台港澳生權益雖暫時不受影響，但有大學校長認為，港版國安法恐加深港澳生對「一國兩制」的疑慮，預料未來將有大批港澳生到國外、包括台灣就讀；有在台港生則直言，港版國安法通過，更堅定畢業後不回香港工作的決心。

國安法通過後 港人來台恐增加

根據教育部108學年統計，目前在台有正式學籍的港澳生共計1萬538人。昨天中國人大通過制訂港版國安法，政府立即宣示，將對港人啟動人道救援專案；港澳生來台就學目前暫不受影響，但一般多認為，歷經反送中、港版國安法，港人來台人數未來勢必增加。

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