網路「撐香港」風向大轉彎 民進黨是元凶還是從犯？

中共人大通過制訂「港版國安法」引發各方討論，蔡英文總統表示考慮「停止港澳條例一部或全部之適用」，也引來正反討論。不過與此同時，與去年「反送中運動」時相較，網路上對「撐香港」的風向似已有所轉變。當初無條件協助港人爭取民主自由的主流聲音似已不復見，取而代之的是對放寬港人來台的諸多疑慮。此風向與蔡政府擬訂下一波港澳政策的關聯性，勢將成關切焦點。

2020-05-29 15:12