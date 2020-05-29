網路「撐香港」風向大轉彎 民進黨是元凶還是從犯？
中共人大通過制訂「港版國安法」引發各方討論，蔡英文總統表示考慮「停止港澳條例一部或全部之適用」，也引來正反討論。不過與此同時，與去年「反送中運動」時相較，網路上對「撐香港」的風向似已有所轉變。當初無條件協助港人爭取民主自由的主流聲音似已不復見，取而代之的是對放寬港人來台的諸多疑慮。此風向與蔡政府擬訂下一波港澳政策的關聯性，勢將成關切焦點。
拋停止港澳條例挨批 蔡澄清是理解錯誤
5月18日，中共人大宣布將制定香港的「國安法」，隨即引來國際社會關注，並再度引發香港人民的示威活動。5月21日深夜，蔡總統在臉書上表示，港版國安法將嚴重威脅香港前途，香港情勢一旦發生變化，可以發停止適用港澳條例一部或全部。
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