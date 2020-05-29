蔡政府拚一周完成助港專案 自家立委：莫過度浪漫

中共人大會議昨天通過「港版國安法」，蔡英文總統指示行政院提出「香港人道援助行動專案」後，陸委會端出「四項原則」，未來港人來台居留、安置、照顧，轉由政府主導，完整方案將在一周內完成。不過港人來台目的多元，不只為尋求「政治庇護」，考量國安因素也須注意港人「身分」，相關問題牽涉層面廣泛，連民進黨自家立委也提醒，「不能過度浪漫」。

停用港澳條例風波 港人存在疑慮

日前蔡總統表示，依據「香港澳門關係條例」第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部分或全部。這番說法，遭國民黨、民眾黨質疑是要「切割」香港，蔡總統與陸委會則反駁「這是錯誤解讀」。