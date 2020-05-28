罷韓攪動民進黨派系布局 黨內陰謀論四起

「罷韓」進入最後關鍵時刻，綠營內部卻爆出「陰謀論」，擾亂罷韓節奏。民進黨新潮流大將、前立委段宜康日前在臉書呼籲民進黨主席蔡英文「如果希望留著韓國瑜，好當成執政的養份，拜託直接告訴大家；否則就請蔡主席管管我們的立法委員！」段的砲轟是為了同屬泛新系的高閔琳競選黨部主委催票，但這段說法「明示」黨內有人不希望罷免案過關，黨內更傳出陰謀論，擾亂罷韓節奏。

罷韓團體與民進黨在過程中，都極力凸顯這場罷免運運動的「公民性」，避免因沾上政黨色彩，而影響罷免成敗。不過畢竟罷免具有高度門檻，若無政黨組織動員，罷免要過關幾乎不可能。另一方面，罷韓成功與否，連帶影響民進黨各派系甚至個別政治人物的勢力消長，也因此罷韓過程，綠營內部傳出各種「陰謀論」。