【非醫不可2】學生搶念、大學爭設醫科 醫師薪資恐下降

蔡英文總統表示考慮在中共全國人大通過港版國安法後，依據港澳關係條例第60條規定，停止該條例一部或全部之適用，遭質疑是要放棄香港。20幾年前參與港澳條例研擬的現任考試委員蕭全政受訪表示，第60條的規定是因為當年港澳情勢複雜、局勢十分不安而訂定，但其主要目的並不純粹是只為了保護台灣的安全與利益，也攸關台、港、澳三地的關係與往來的安排，動用之前必須要有一定的訪查、溝通與對話。

2020-05-28 08:34