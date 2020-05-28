【非醫不可2】學生搶念、大學爭設醫科 醫師薪資恐下降
少子化大學招生缺額日增，但醫學系仍是熱門搶手科系。台灣目前已有13所大學有醫學系（含學士後），中興、中山、清華、元智等四校，也向教育部申請新設學士後醫學系，中興更是三度「闖關」。
每年增千位醫師 未來薪資恐下降
根據教育部、國防大學醫學院教務處等相關單位統計，106學年度醫學系畢業生約1718人，107、108學年醫學系（含學士後、公費生）註冊新生人數約1200多人。有醫師認為，以目前出生人口下降、每年增加1000多位合格醫師的狀況下，未來醫師人力需求一定會呈現飽和；未來想讀或正在讀醫學系的學生，勢必要有未來醫師薪資下降、開業困難的心理準備。
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