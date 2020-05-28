被批罷韓急先鋒 6件事看中選會冤不冤
國民黨質疑政府動用國家機器介入罷韓投票，中選會嚴予駁斥。不過，針對罷韓選務，中選會截至昨日已陸續發出26篇新聞稿，籌辦十分積極。其中，光是為投開票所洽借爭議，就有9篇說明，澄清外界質疑及駁斥假訊息方面，也有7篇，對照上一次黃國昌罷免案的新聞稿數量，更顯用心。
新聞稿26比6 罷韓比罷昌用心？
自4月17日中選會宣布審查通過罷韓案後，至昨天為止，已經發出26篇新聞稿，其中包括中選會主委李進勇南下視察情形、防疫宣導，以及洽借投開票所進度等，針對網路上屢次謠傳高雄市選委會有灌票、作票程式，中選會也二度發布澄清，並重話喊依法送辦。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言