被批罷韓急先鋒 6件事看中選會冤不冤

聯合報 / 記者鄭媁
中選會主委李進勇（中）到高雄視察罷免高雄市長韓國瑜投票的選務工作。 圖／聯合報系資料照片
中選會主委李進勇（中）到高雄視察罷免高雄市長韓國瑜投票的選務工作。 圖／聯合報系資料照片

國民黨質疑政府動用國家機器介入罷韓投票中選會嚴予駁斥。不過，針對罷韓選務，中選會截至昨日已陸續發出26篇新聞稿，籌辦十分積極。其中，光是為投開票所洽借爭議，就有9篇說明，澄清外界質疑及駁斥假訊息方面，也有7篇，對照上一次黃國昌罷免案的新聞稿數量，更顯用心。

新聞稿26比6 罷韓比罷昌用心？

自4月17日中選會宣布審查通過罷韓案後，至昨天為止，已經發出26篇新聞稿，其中包括中選會主委李進勇南下視察情形、防疫宣導，以及洽借投開票所進度等，針對網路上屢次謠傳高雄市選委會有灌票、作票程式，中選會也二度發布澄清，並重話喊依法送辦。

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