被批罷韓急先鋒 6件事看中選會冤不冤

蔡英文總統揚言一旦北京通過港版國安法，將考慮停止一部或全部港澳條例適用。陸委會前主委賴幸媛的政策幕僚施威全表示，中共的港版國安法，層次只是治理的法制法，不涉及一國兩制變成一國一制，或要與美國對抗的戰略層次，蔡英文刻意捧高這部國安法的作用，是在進行大內宣的炒作。

2020-05-26 19:48