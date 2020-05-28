蔡英文擬停用港澳條例 關鍵在這框架恐改變

聯合報 / 記者黃國樑
中共決定制訂港版國安法，蔡英文總統考慮停止適用港澳條例。圖／聯合報系資料照片
中共決定制訂港版國安法，蔡英文總統考慮停止適用港澳條例。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統表示考慮在中共全國人大通過港版國安法後，依據港澳關係條例第60條規定，停止該條例一部或全部之適用，遭質疑是要放棄香港。20幾年前參與港澳條例研擬的現任考試委員蕭全政受訪表示，第60條的規定是因為當年港澳情勢複雜、局勢十分不安而訂定，但其主要目的並不純粹是只為了保護台灣的安全與利益，也攸關台、港、澳三地的關係與往來的安排，動用之前必須要有一定的訪查、溝通與對話。

1993年制定草案 成員有蔡英文教授

陸委會1993年即委託時任政大國貿所教授蔡英文、香港中文大學教授翁松燃組成專案小組進行港澳關係條例草案的研究與條文研擬工作，小組成員即包括當時任台大政治系教授的蕭全政，其他成員還有當時的台大副教授羅昌發、政大教授黃立、東吳大學副教授楊光華、政大講師蔡孟佳等。

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