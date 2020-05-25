蔡提廢港澳條例為提醒北京 在台港人驚心

聯合報 / 記者周佑政程嘉文
大陸將通過香港版「國安法」，蔡英文總統表示依據香港澳門關係條例，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，希望不致走到這一步。 圖／總統府提供
大陸將通過香港版「國安法」，蔡英文總統表示依據香港澳門關係條例，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，希望不致走到這一步。 圖／總統府提供

中國大陸人大會議將在28日通過香港版「國安法」，蔡英文總統昨表示，依據「香港澳門關係條例」第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，「我們希望香港情勢不致走到這一步」。國安人士今進一步強調，蔡總統這段說法，「就是要說給中國聽」，一旦中方將香港「中國化」、「去國際化」，在國際社會上要付出非常高的成本。

對香港議題謹慎 僅停留在「聲援」層次

不過，另一方面，儘管「反送中」提議讓民進黨在年初的大選獲利甚多，但蔡政府對香港局勢的關注，始終停留在「聲援」層次；甚至對於是否訂定難民法，蔡政府也始終持反對態度。對此決策官員坦言，香港抗議者難免失望，覺得我方為他們做得太少，但是政府究竟必須優先考慮台灣的安全與民眾福祉。

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香港 國安法 蔡英文

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