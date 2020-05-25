蔡提廢港澳條例為提醒北京 在台港人驚心

大學錄取率近年來接近100%，不過，109學年大學學測的非應屆考生仍有1萬7000多人，占整體考生的13.38％，比率創14年新高，等於每七人就有一人是重考生。非應屆考生以民國89、90年出生為大宗，但75年前出生（34歲以上）的重考生也有279人；重考超過一次，通常是鎖定醫學系，台大醫學系近年重考生比率達3成5。陽明、成大醫學系的重考生也占3至5成。

2020-05-25 17:07