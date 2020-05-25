【非醫不可1】重考生創14年新高 台大醫更占3成5
大學錄取率近年來接近100%，不過，109學年大學學測的非應屆考生仍有1萬7000多人，占整體考生的13.38％，比率創14年新高，等於每七人就有一人是重考生。非應屆考生以民國89、90年出生為大宗，但75年前出生（34歲以上）的重考生也有279人；重考超過一次，通常是鎖定醫學系，台大醫學系近年重考生比率達3成5。陽明、成大醫學系的重考生也占3至5成。
許多學生為了上台大醫學系，重考多年，有如「范進中舉」。一般認為，考上醫學系就進入一條預期穩定優渥的道路，即使多次重考耗費大量金錢和時間，還是有不少人認為值得，願意拚搏。台南一中今年申請入學有四人錄取台大醫學系，但全是已畢業的重考生。
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