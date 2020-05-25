用數據檢驗 北車大廳「禁坐令」到底合不合理？

蔡總統就職演說中提及國防改革四大面向，首要就提出「加速『不對稱戰力』的發展」。據透露，美方近年不斷催促我方改變建軍思維，美軍於2015至2018連續4年派遣「不對稱作戰大隊」（AWG）來台，舉辦「不對稱作戰論壇」，與國軍各個領域軍種、兵科，共同研討出對我最有利的「不對稱」選項。國軍此後即連年擴大特戰裝備更新、採購新式拖式飛彈、國造反裝甲火箭與肩射式剌針飛彈等，落實不對稱作戰實務。

2020-05-25 01:48