用數據檢驗 北車大廳「禁坐令」到底合不合理？

聯合報 / 記者侯俐安
台北車站大廳隨地而坐十年特色恐成為追憶，加上外界質疑此舉是歧視移工，交通部長林佳龍表態在符合疏運、安全前提下，盼疫情結束後「一如往常」。 圖／本報資料照片
台北車站大廳隨地而坐十年特色恐成為追憶，加上外界質疑此舉是歧視移工，交通部長林佳龍表態在符合疏運、安全前提下，盼疫情結束後「一如往常」。 圖／本報資料照片

台北車站大廳能不能坐，連日引發正反紛爭，昨天開齋節後，台鐵昨晚突然在大廳拉了封鎖線，再次引發議論。不少人支持台鐵「禁坐令」最大原因就是在大廳席地而坐「擋住購票動線」，但在手機訂票數位化的年代，當購票幾乎都使用電子票證、線上購票，且當台北車站無論是高鐵、捷運轉乘，幾乎都在地下一、二樓完成時，究竟每天有多少人必須穿越台北車站大廳購票？

製造髒亂？ 移工被刻板印象綁架

本報日前獨家報導台鐵擬在疫情過後永久禁止民眾在北車大廳席地而坐，引發爭議。交通部長林佳龍表態在符合疏運、安全前提下，盼疫情結束後「一如往常」，但網友不領情，留言洗版「台北車站是交通樞紐，公共空間不應阻礙旅客通行」、「那麼多人坐在地上飲食製造髒亂，國家門面不要搞得像難民營」。

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