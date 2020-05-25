美神秘部隊連4年來台 傳授國軍「不對稱作戰」
蔡總統就職演說中提及國防改革四大面向，首要就提出「加速『不對稱戰力』的發展」。據透露，美方近年不斷催促我方改變建軍思維，美軍於2015至2018連續4年派遣「不對稱作戰大隊」（AWG）來台，舉辦「不對稱作戰論壇」，與國軍各個領域軍種、兵科，共同研討出對我最有利的「不對稱」選項。國軍此後即連年擴大特戰裝備更新、採購新式拖式飛彈、國造反裝甲火箭與肩射式剌針飛彈等，落實不對稱作戰實務。
美「不對稱作戰大隊」 連4年來台協訓
美軍來台，除每年「漢光演習」電腦兵推有觀摩團外，也派遣小型特戰部隊來台以「閃光」、「互動」操演為名進行協訓，6月包括中部586旅、北部542旅兩個裝甲旅聯兵營，將進入湖口北測中心進行聯兵營首度訓測，此案預定實施「陸威專案」，邀請美軍太平洋司令部派員抵台觀摩。在此之前，美軍曾連續多年派遣「不對稱作戰大隊」人員抵台。
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