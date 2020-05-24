水牛伯、海董黨職改選大贏家 好戲還在後頭
號稱是「史上最激烈」的民進黨全國黨代表及地方黨部主委改選24日投票，共選出21席黨部主委及302席全國黨代表。其中海派及正國會（游錫堃系統）」大獲全勝，擁苗栗縣、台中市、彰化縣及宜蘭縣，若以廣義計算，更多達7席；而由三立電視董事長林崑海領導的「海派」囊括兩席，從在地高雄市跨足到新北市。
吃小菜「殺紅眼」 重頭戲才要開始
隨著24日改選落幕，同志間殺紅眼的情況暫時畫下句點，過接下來重頭戲才要開始，24日選出的全國黨代表將於7月全國黨代表大會再選出中執委，中執委再選出中常委，屆時才能看出黨內權力結構是否重新洗牌，看似激烈競爭的地方黨部主委選舉其實只是小菜一碟。
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