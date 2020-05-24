民進黨權力結構大洗牌？看這幾個關鍵縣市
民進黨全國黨代表及地方黨部主委改選今天登場，包括蔡總統及副總統賴清德都親自前往投票，投票結果傍晚揭曉，選舉結果牽動黨內權力分配，各派系私下角力不斷，包括高雄市、台南市、彰化縣和宜蘭縣都被視為「一級戰區」。
海派高雄逆襲菊系 也是年輕與中壯派之爭
民進黨高雄市黨部主委選舉共3人參選，包括立委趙天麟、市議員高閔琳及黨員林正男。其中，趙天麟被視為「海派」代表，全國知名度高；高閔琳偏菊系，在地方是打韓大將，37歲的她參選市黨部主委，被視為陳菊勢力的延續。外界將這場選舉視為海派、菊系的比拚，以及民進黨內年輕與中壯世代之爭。
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