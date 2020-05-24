【每周精摘】項莊舞劍？水利會改制前 掀掌水工風暴

全國農田水利會即將在10月改制為公務機關，相關修法爭議至今未休，雲林農田水利會代理會長洪國浩卻在日前開出第一槍，停止聘用掌水工、用水調節工，引起基層反彈，事後雖全數續聘，但改制前的第一槍，不僅讓地方政壇議論，反消滅水利會的自救行動也砲聲隆隆。

雲林水利會砍掌水工 藍綠都表不滿

洪國浩今年2月接獲農委會公文，代理雲林農田水利會長，5月12日開會決議，以工作性質重複、節省人事成本為由，會內掌水工、用水調節工7天內一律停止雇用，其工作回歸體制，也就是由工作站的職員接手。因正值疫情紓困期間，加上改制在即，時機敏感，地方議論紛紛。